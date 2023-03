Bambino di 8 anni muore a scuola durante l’ora di educazione fisica

Tragedia all’istituto Antonio De Curtis di Sant’Antonio Abate, sui Monti Lattari, in provincia di Napoli. Giovanni, un bambino di 8 anni, è morto sotto gli occhi dei suoi compagni di classe, gli alunni della III C, durante l’ora di educazione fisica. I soccorsi sono giunti prontamente dalla vicina Castellammare di Stabia, ma purtroppo a nulla sono valsi i tentativi prolungati di rianimazione. Giovanni era riverso al suolo e non respirava più. La salma, com’è da prassi, è stata sequestra e la procura che ha aperto un’inchiesta, disporrà l’autopsia.

Non si esclude che il bambino avesse un’anomalia al cuore, una malformazione cardiaca. In quel momento il bambino non stava facendo ginnastica, ma piccole attività fisiche nell’ambito del progetto Sport di classe del Coni, e quattro volte alla settimana giocava a calcetto.