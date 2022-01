Covid, morta bambina di due anni trasportata d’urgenza da Catanzaro a Roma

Era stata trasportata d’urgenza da Catanzaro a Roma Ginevra, una bambina di due anni che purtroppo è deceduta nella notte in seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute per il Covid-19. La piccola, originaria di Mesoraca, in provincia di Crotone, si trovava ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era arrivata sabato pomeriggio in elisoccorso, dall’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro nel disperato tentativo di salvarla. La bambina era stata giudicata in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria. Alcuni giorni fa, quando il suo quadro clinico era già molto preoccupante, la bimba, che presentava febbre alta e problemi respiratori, era stata portata dai familiari in ospedale a Crotone, per poi essere trasferita nella struttura più attrezzata di Catanzaro. A nulla purtroppo è servito l’immediato trasferimento al Bambino Gesù di Roma.