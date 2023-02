Asti, rider in tangenziale con il monopattino a 100 chilometri orari: “Mi annoiavo” | VIDEO

All’altezza di Asti, in tangenziale, a 100 chilometri all’ora su un monopattino: un rider dell’azienda di food delivery Glovo è stato filmato mentre sfreccia sul suo mezzo elettrico in un video diventato rapidamente virale diffuso dalla nota pagina “Welcome to Favelas”.

Sulla tangenziale di Asti, a 100 all’ora, col monopattino. Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici. pic.twitter.com/CAVduzekC7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 9, 2023

Al punto che è arrivato fino al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che l’ha ricondiviso sui suoi profili social scrivendo: “Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici”. “E il limite di 20 km orari che raggiungono i monopattini a noleggio – aggiunge il leader della Lega – dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare”.

Contattato da Repubblica, il rider 30enne ha spiegato che in realtà in quel momento non stava effettuando alcuna consegna, ma si era immesso sulla tangenziale perché si stava annoiando ed era in attesa di ordini. “Non avevo ordini da consegnare in quel momento – ha provato a scusarsi -, anche perché con la tangenziale ci avrei messo più tempo. Ho deciso di fare un giro in tangenziale perché mi stavo annoiando”.