Grave lutto per Roberto Vecchioni, è morto il figlio Arrigo: “Dopo tanto dolore, è finalmente in pace”

Grave lutto per Roberto Vecchioni, è morto il figlio Arrigo

Grave lutto per il cantautore Roberto Vecchioni: è morto, infatti, il figlio Arrigo. A dare la notizia è stato lo stesso interprete attraverso un breve post pubblicato sul suo profilo Twitter.

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace.

La famiglia chiede silenzio”. pic.twitter.com/6mO1LvVVLl — Roberto Vecchioni (@RVecchioni) April 18, 2023

Arrigo era il terzo dei quattro figli di Roberto Vecchioni, il secondo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo.

Roberto Vecchioni, infatti, ha avuto quattro figli: la primogenita Francesca, nata dall’unione del cantautore con la sua prima moglie, Irene Bozzi, e Carolina, Arrigo ed Edoardo, avuto con la seconda moglie Daria Colombo.

Al momento non sono chiare le cause della morte di Arrigo Vecchioni anche se il post della famiglia, in cui si sottolinea il “dolore” provato dall’uomo, sarebbe pensare a una grave malattia.