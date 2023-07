È morto Andrea Purgatori, il giornalista che si occupò di Ustica ed Emanuela Orlandi: aveva 70 anni

È morto Andrea Purgatori: il giornalista aveva 70 anni

È morto all’età di 70 anni Andrea Purgatori: ne dà notizia l’Ansa, secondo cui il giornalista è deceduto nella mattinata di mercoledì 19 luglio in un ospedale di Roma dopo una breve e fulminante malattia.

A dare la notizia all’agenzia di stampa sono stati i figli Edoardo, Ludovico, Victoria e la famiglia rappresentata dallo studio legale Cau.

Giornalista, saggista e sceneggiatore, è stato inviato per il Corriere della Sera dal 1976 al 2000. Nel corso della sua lunga carriera ha raccontato delitti di mafia e si è occupato di alcuni dei grandi misteri italiani, tra cui la strage di Ustica del 1980 e la scomparsa di Emanuela Orlandi nel 1983.

Dal 2017 era al timone di Atlantide, il programma di approfondimento culturale tuttora in onda su La7.

In ambito cinematografico ha scritto, tra le altre cose, Il muro di gomma, dedicato alla sua inchiesta sulla strage di Ustica, Il giudice ragazzino, che raccontava la storia del giudice ucciso dalla mafia Rosario Livatino, e L’industriale.

È inoltre apparso nel film di Corrado Guzzanti Fascisti su Marte, in diversi episodi della serie Boris e nelle pellicole di Carlo Verdone Posti in piedi in paradiso e L’abbiamo fatta grossa.

Recentemente, inoltre, è stato tra i protagonisti della discussa docu-serie Netflix Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi.