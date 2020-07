Alex Zanardi, nuovo intervento per il pilota a Siena: 5 ore in sala operatoria

È tornato in sala operatoria Alex Zanardi, questa volta per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico al policlinico Le Scotte di Siena. Un intervento durato ben 5 ore ed effettuato da un’équipe multidisciplinare guidata dal primario di chirurgia maxillo-facciale dell’istituto, Paolo Gennaro, e finalizzata alla ricostruzione cranio-facciale. Al termine dell’operazione Zanardi è stato trasferito di nuovo in terapia intensiva. La prognosi, al momento, resta riservata. Dopo aver subito una serie di interventi al cervello, il campione è stato sottoposto a questa ricostruzione delle ossa del cranio e del volto e la speranza è che la sua situazione vada ora a migliorare, anche se è ancora troppo presto per valutare gli effetti dell’operazione.

Ricordiamo che Zanardi si trova in queste condizioni a seguito del grave incidente che lo ha coinvolto lo scorso 19 giugno, quando l’ex pilota stava partecipando ad una staffetta ciclistica organizzata dalla sua società sportiva e, alle 16.50, si è schiantato contro un camion sulla strada statale che collega Pienza a San Quirico D’Orcia. Durante la staffetta “Obiettivo tricolore”, infatti, Zanardi ha perso il controllo della sua handbike e non è riuscito a evitare l’impatto con il mezzo arrivava nell’altra corsia. Da quando è stato trasferito d’urgenza in ospedale, il campione ha subito diversi interventi e quest’ultimo effettuato al policlinico di Siena è uno di quelli programmati dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta. “Le fratture erano complesse. L’intervento ha richiesto un’accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente. La complessità del caso era piuttosto singolare, anche se si tratta di una tipologia di frattura che nel nostro centro affrontiamo in maniera routinaria”, ha spiegato il professor Paolo Gennaro.

