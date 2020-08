“Il Covid non esiste: niente distanze. Se tuo figlio è malato tienitelo in casa”. Sarebbe stata questa la reazione oggi, 5 agosto, di due turiste della costa apuana, in Toscana, contro una madre che chiedeva attenzione per il suo bambino, reduce da un trapianto. A riportare la vicenda è Il Tirreno.

Non è la prima volta, nelle ultime settimane, sulle spiagge italiane viene registrata una tensione proprio sulle regole contro il contagio da Coronavirus. A causa delle mascherine non. indossate o del distanziamento non mantenuto ci sono state addirittura risse e violente litigate.

La madre in questione si è sentita gridare addosso, muso a muso, con una cattiveria ingiustificabile, per uno spicchio di ombra negato, al mare con il suo “bambino di ceramica” che a causa del sistema immunitario più fragile deve prendere maggiori precauzioni.

Secondo quanto riportato al quotidiano locale, la donna e il figlio sarebbero stati aiutati da altri bagnanti, che avevano assistito con incredulità alla scena.

Leggi anche: 1. Documenti del CTS, il governo non vuole renderli pubblici e fa ricorso contro il Tar. TPI chiede di vederli da mesi/ 2. Orfini a TPI : “Lamorgese non fa la ministra. I flussi di migranti sono gestibili, ma preferiamo finanziare i torturatori libici”

3. Coronavirus, 1,4 milioni di italiani hanno sviluppato anticorpi: sei volte in più dei casi registrati / 4. Lo studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente / 5. Coronavirus ultime notizie, il vaccino di Oxford in farmacia da gennaio. Il prezzo? 2-3 euro

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il bollettino di oggi: nell'ultimo giorno 10 morti e 384 nuovi contagi "Prendersi un raffreddore può aiutare a proteggersi dal Covid": gli studi su Science e Cell Naufragio Nuova Iside: la ricostruzione completa del caso