Addio ad Alitalia, nasce Ita Airways: nuovo logo, aerei azzurri e tricolore sulla coda

“Ita Airways, da oggi il nome dell’azienda è questo. È un nome che guarda avanti, guarda al futuro”. In occasione dell’inizio dell’attività della nuova nuova compagnia aerea, l’amministratore delegato di Ita Fabio Maria Lazzerini ha svelato il nuovo nome dell’azienda. Non soltanto “Ita” e nemmeno “Alitalia”, nonostante la compagnia abbia acquistato il marchio per 90 milioni, insieme al sito alitalia.com. Il nuove nome è Ita Airways e il nuovo sito sarà ita-airways.com.

In un primo periodo gli aerei saranno quelli di Alitalia, ma quando arriveranno i nuovi jet ordinati da Airbus la compagnia cambierà colori. Gli aerei saranno azzurri e della vecchia Alitalia rimarrà solo un richiamo sulla coda e sui motori. “Abbiamo voluto mantenere i colori. Verde e rosso – ha detto Lazzerini – che sono gli stessi di Alitalia e l’acquisto del marchio rispecchia la nostra logica: non disperdere un valore”.

L’ad ha poi ricordato la compagnia che il 14 ottobre ha volato per l’ultima volta: “Veniamo da un passato glorioso, gli uomini e le donne che hanno lavorato per 74 anni hanno portato in giro un brand, non vogliamo dimenticarcelo ma vogliamo dare una idea di novità perché siamo completamente nuovi”.