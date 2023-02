Accende la stufa elettrica e i vestiti prendono fuoco: anziana morta carbonizzata

Grave incidente domestico a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove una donna di 86 anni è morta a causa di un incendio esploso nella sua abitazione.

Stando a quanto si apprende l’anziana aveva acceso una stufa elettrica e i vestiti hanno preso fuoco non lasciandole scampo.

La signora viveva da sola in una casa al pian terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 ma per l’anziana non c’era più nulla da fare.