L’aborto fa parte della libertà delle donne? “Purtroppo sì”: polemiche sulla ministra Roccella | VIDEO

“L’aborto fa parte delle libertà delle donne?” “Purtroppo sì”. Fanno discutere le parole della ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Eugenia Roccella. Ospite alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” su RaiUno, l’ex radicale che si era battuta per il referendum sull’aborto, passata poi all’area cattolica del centrodestra, ha affermato che l’interruzione di gravidanza “non è una bella cosa”.

“Non lo consideravo una bella cosa neanche quando combattevo per avere una legge”, ha ribadito la ministra. “La 194 è una buona legge, una legge molto equilibrata. Ma le donne non sono felici di abortire”, ha aggiunto. “Questo non lo ha mai detto nessuno, che c’entra però…”, ha tentato di controbattere la conduttrice Serena Bortone. “No è importante, perché oggi sembra che questo sia il più alto diritto delle donne. Questo è una via di fuga ed è certamente qualcosa che assicura la libertà dalla maternità non voluta. L’ultima scappatoia dalla maternità non voluta”.