“A Viso Aperto” il docufilm di Ambrogio Crespi sulle zone Covid più colpite durante l’emergenza sanitaria

“A Viso Aperto” il docufilm di Ambrogio Crespi sulle zone Covid più colpite

Giovedì 22 Ottobre 2020 si è tenuta a Roma la proiezione del docufilm “A Viso Aperto” di Ambrogio Crespi presso il Cinema Moderno – The Space. La pellicola, nata da un’idea di Luigi Crespi, è stata girata durante il lockdown nelle zone Covid più colpite durante l’emergenza sanitaria. Il film parte da Lombardia, Piemonte, Veneto e Lazio. Come una linea immaginaria che rappresenta il punto di contatto nella battaglia contro il virus. Il racconto di un viaggio all’interno di territori devastati dalla pandemia, ma che grazie alla forza ed il coraggio dei dirigenti sanitari, dei medici, degli infermieri, delle forze dell’ordine, degli imprenditori e dei cittadini, ha saputo reagire e rialzarsi.

Questo docufilm racconta come in pochi giorni nelle città di Cremona, Crema, Bergamo, Brescia, Milano, lontani dai rumori della politica, si siano costruiti ospedali specifici per contrastare il Coronavirus. La serata, patrocinata da Il Tempo Quotidiano, è organizzata da Assocentauri Calcio, formata da appartenenti alla Polizia di Stato che ha deciso di mostrare l’altro volto del ruolo istituzionale: il volto della solidarietà. Gli stessi, protagonisti del film, durante il lockdown hanno supportato molte persone bisognose della Capitale consegnando box alimentari a case-famiglia e abitazioni. Durante la serata di venerdì, è stato donato un defibrillatore dalla Presidente Dott.ssa Rosa Cilento e Vicepresidente Sergio Pagliocca, dell’associazione Rete Emergenza ODV in favore dell’associazione Assocentauri Calcio che in seguito donerà ad una realtà bisognosa sul territorio romano.

