Rimini, 25enne torna a casa e trova un uomo nudo: reagisce strappandogli i genitali

A Rimini, una donna di origini brasiliane, dipendente dall’alcool, è tornata a casa ma ha sbagliato porta, entrando dal vicino. L’uomo era sotto alla doccia e allora la donna, credendo fosse un malvivente, l’ha aggredito, strappandogli addirittura i testicoli. La donna gli ha provocato un trauma alla sacca scrotale con una diagnosi di circa venti giorni. La donna è stata denunciata a piede libero, ma a quanto pare non sarebbe l’unica denuncia ricevuta.

Sulla giovane pesa anche un’indagine che la vede sospettata di aver dato fuoco a un locale di Riccione dove lavorava come cameriera, oltre ad una condanna a 3 anni e 8 mesi (sulla quale pende l’appello) ottenuta lo scorso marzo, dovuta ad un episodio avvenuto nel settembre del 2021. In quell’occasione, la donna aveva letteralmente scatenato l’inferno in un ristorante sempre di Rimini, lamentandosi che le posate del locale erano sporche e iniziando a brandire i coltelli contro il personale. Il fidanzato di lei, inoltre, aveva aggredito un passante intervenuto per portarla alla calma. All’arrivo della polizia, la giovane si è denudata ed ha iniziato ad urlare, dicendo di essere incinta. Gli agenti sono stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino per bloccare la coppia. E non è finita qua.

La giovane brasiliana è stata arrestata nuovamente nella notte tra sabato e domenica, quando alla centrale operativa della Questura di Rimini è arrivata la segnalazione di una giovane coperta di sangue che urlava di essere stata stuprata. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la donna, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a dare in escandescenza, arrivando addirittura a denudarsi.

Al momento di identificarla, la ragazza si è trasformata in una vera e propria furia e, tirando calci e “azzannando” la mano di un poliziotto. La donna è stata arrestata per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, processata per direttissima e patteggiando 10 mesi con la sospensione della pena.