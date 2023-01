Vittorio Feltri insulta Michela Murgia: “È brutta come l’orco”

Anche per l’inizio del 2023, il primo pensiero di Vittorio Feltri è andato a Michela Murgia. Con un insulto nei confronti della scrittrice, naturalmente.

“Non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco”, ha scritto il fondatore di Libero su Twitter. Come scrive Repubblica, non è la prima volta che Feltri insulta pubblicamente Murgia o altre donne.

L’1 dicembre 2022, esattamente un mese fa, Vittorio Feltri, sempre su Twitter, le aveva dedicato un altro post: “Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega”.

I commenti dei follower di Feltri e non solo sono stati di difesa nei confronti di Michela Murgia. Alcuni utenti hanno sottolineato come l’ex direttore di Libero abbia sempre una donna da prendere di mira: “L’importante è non smentirsi mai”.