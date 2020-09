“Voglio essere spaventoso”: 32enne si fa asportare naso e orecchie per somigliare a un alieno

Francia, 32enne si fa tagliare naso e orecchie e si trasforma in un “alieno”

Anthony Loffredo, 32 anni, francese di origini italiane, ha stravolto la sua vita e la sua immagine per somigliare a un alieno. Sì, avete capito bene. Il giovane non era soddisfatto del suo aspetto, così ha deciso di rivoluzionare il suo corpo con tatuaggi, piercing e operazioni chirurgiche estreme. Come l’ultima: l’asportazione del naso, intervento a cui si è sottoposto a Barcellona, in Spagna. In passato si è fatto anche asportare entrambe le orecchie. Su Instagram, Loffredo usa il nickname di “the_black_alien_project”, sul profilo posta foto che mostrano tutte le sue evoluzioni e si dice ogni volta soddisfatto del lavoro svolto dai medici.

“Ora posso camminare a testa alta grazie a te, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme”, ha scritto il 32enne, riferendosi al chirurgo che l’ha operato. “Ora sono felice”, continua. Un’altra decisione estrema e rischiosa di Anthony Loffredo è stata quella di farsi tatuare i bulbi oculari. “Mi sono reso conto che non stavo vivendo la mia vita come volevo – ha ribadito Anthony – ho fermato tutto a 24 anni e sono partito per l’Australia. Ora sono felice. Mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso”, ha dichiarato nel 2017 durante un’intervista al quotidiano Midi Libre.



