Un libro di corsa – The Chain

Cosa saresti disposta a fare se ti rapissero tuo figlio?

A scoprirlo sarà Rachel Klein che dopo aver ricevuto una telefonata diventa una rapitrice, una vittima e una criminale.

Scoprirà che lei è una delle tante persone assoldate dalla Catena e che nessuno ha mai avuto il coraggio di spezzarla, perché le conseguenze sarebbero orribili, ma non sanno ancora di che pasta è fatta Rachel.

Con “The Chain” Adrian McKinty porta il lettore in una suspance che dura per tutta la lettura e farà scoprire che anche i bambini non sono poi così innocenti.

RECENSIONI VELOCI