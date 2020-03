Un libro di corsa – Introversi e felici

Per chi è introverso, per quelli che pensano di esserlo o semplicemente per chi è curioso, suggerisco il libro Introversi e felici di Sylvia Lohken.

Un manuale per capire come comportarsi se sei introverso. Non sei sicuro di esserlo? Dentro il libro ci sono dei test per capirlo. A voi la lettura.

RECENSIONI VELOCI

