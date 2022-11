Totti e Noemi Bocchi vanno a convivere? Paparazzati mentre cercano casa a Roma Nord

Francesco Totti e Noemi Bocchi cercano casa a Roma: dopo essere uscita allo scoperto, la coppia adesso è pronta a fare il grande passo e andare a convivere. Nonostante l’ex calciatore della Roma dica di frequentare la sua nuova fidanzata da Capodanno, i due starebbero già per comprare casa: il magazine Chi li ha fotografati mentre visitano un attico nella zona Nord della Capitale. Si tratta di un superattico in un condominio di lusso. “Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione”, riporta il settimanale di Alfonso Signorini. Noemi Bocchi ha due figli – un bambino di 8 e una bambina di 10 – avuti dall’ex marito Mario Caucci.

Con la coppia c’era anche Isabel, la figlia del capitano, e la figlia della compagna: le due si tenevano per mano, segno che si frequentano da qualche tempo. Con la ex moglie Ilary Blasi, i rapporti starebbero migliorando: Totti avrebbe deciso di restituire le borse Chanel, Dior, Hermés, Gucci, in attesa di un gesto conciliante anche dall’altro lato, visto che Ilary non sarebbe ancora convinta a restituire all’ex marito i tanto chiacchierati Rolex. Poi si dovrà affrontare la separazione giudiziale, una battaglia che potrebbe durare anche tre anni e che ormai pare impossibile da scongiurare. Dal canto suo Ilary Blasi risponde con il silenzio. Non ha mai commentato la fine della storia d’amore con il Pupone, tranne qualche scatto ironico o provocatorio sui social.