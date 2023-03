Tinto Brass compie 90 anni: “Giorgia Meloni si è dimostrata incoerente. Mi piace Elly Schlein”

Il prossimo 26 marzo, Tinto Brass compirà 90 anni. Intervistato da Repubblica, il maestro del cinema erotico ripercorre la sua vita.

Brass si dice soddisfatto dei ” questi primi 90 anni” e afferma di non avere rimpianti, “nonostante gli scontri con la censura”.

“Da piccolo non ricevevo abbracci, carezze o baci, forse anche per questo non ho mai rimpianto di non aver recuperato il rapporto con mia madre. Non andai nemmeno al suo funerale. Mentre con mio padre ci fu un tentativo alla fine. Mi disse: ‘Dobbiamo ricominciare a parlare’. Ma poi morì”, racconta mentre ricorda l’infanzia e il rapporto con i genitori.

Poi, passando alla carriera, Brass dice di avere imparato tutto da Roberto Rossellini, i maestri della Nouvelle Vague e Traffaut. Poi ricorda Monica Vitti e Alberto Sordi: “La Vitti era molto espressiva, ma ancora non sapevo che sarebbe diventata una grande attrice. Fui però io a tirar fuori la sua verve ironica, prima di Monicelli. Sordi era formidabile, avrebbe potuto fare tutto, anche i film erotici”.

E del caffè preso a piazza del Popolo con Monica Lewinsky: “Mi parve una ragazza fragile. Le avevo scritto una lettera piena di gioia e ammirazione, perché aveva trasformato lo Studio Ovale, cioè il centro del centro del Potere, in una maramalda alcova dove si fanno giochi di mano, lingua e sigari e aperture di patte, traducendo in fatti concreti il mitico slogan del ’68: ‘Make love, not war’. Però non era adatta al film che avevo in mente”, spiega.

Ma Brass a Rep ha confidato anche delle sue idee sulla politica contemporanea. Su Giorgia Meloni ha detto: “Nonostante non abbia simpatia per ‘Dio, patria e famiglia’, e nonostante fossero proprio i missini a volermi censurare, nutrivo speranza in questa donna, pensavo che avrebbe cambiato questa destra reazionaria. Ma in questi mesi si è rivelata incoerente, ha mostrato la tipica caratteristica di chi esercita il potere: la capacità di ingannare, anche se stessi”.

Mentre Elly Schlein, nonostante oggi Brass non vada più a votare, le piace: “Una donna che non ha nessuna remora sulla propria vita sessuale e dice di amare le donne e gli uomini ed essere felice. Amare senza distinzione è l’essenza della vita”.