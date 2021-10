Svolta arcobaleno nei fumetti: il nuovo Superman è bisessuale e si innamora di un giornalista

Superman diventa bisessuale: il coming out nel nuovo fumetto

Superman diventa bisessuale e farà coming out nel nuovo fumetto in uscita: lo ha annunciato la Dc Comics, la casa editrice statunitense che, nel 1938, ha dato vita al primo e più famoso supereroe della storia dei fumetti.

La svolta è attesa per il 9 novembre quando uscirà il nuovo numero della serie Superman: Son of Kal-El, in cui vengono raccontate le gesta del nuovo Superman che altri non è che Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane.

Nel fumetto, Jon Kent instaurerà una relazione con il giovane reporter Jay Nakamura, già tra i protagonisti dei precedenti numeri.

TV / Censurata una scena di sesso tra Batman e Catwoman: “I supereroi non lo fanno” TV / “Non ha protetto i minori”: l’Agcom multa la Disney per un episodio dei Griffin sulla nascita di Gesù

Tom Taylor, scrittore della serie, ha commentato così il coming out di Superman: “Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi e sono molto grato che Dc e Warner Bros. condividano questa idea. Il simbolo di Superman è sempre stato sinonimo di speranza, verità e giustizia. Oggi quel simbolo rappresenta qualcosa di più”.

“Cinque anni fa sarebbe stato più difficile, ma penso che le cose siano cambiate in modo davvero positivo – ha aggiunto Taylor alla Bbc affermando di non essere preoccupato delle eventuali proteste dei fan – Ci saranno sempre persone che utilizzeranno il solito argomento di non mettere la politica nei fumetti, dimenticando che ogni singola storia è sempre stata politica in qualche modo”.

“Non potremmo essere più orgogliosi di raccontare questa importante storia di Tom Taylor e John Timms – hanno dichiarato gli editor della Dc Comics – Parliamo molto del potere del Dc Multiverse nella nostra narrazione e questo è un altro incredibile esempio”.