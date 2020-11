Il commovente spot di Natale che celebra la gentilezza commuove il web | VIDEO

Come ogni anno la catena britannica di grandi magazzini John Lewis and Partners ha realizzato il suo consueto spot natalizio. “Crediamo che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti dessimo un po’ più di amore. Quindi quest’anno celebriamo la gentilezza, grande o piccola che sia, mostrando come ogni atto d’amore abbia un impatto positivo sul mondo che ci circonda, mentre lo trasmettiamo agli altri”.

Il video, di due minuti, è subito diventato virale sul web. La particolarità è sicuramente data dal fatto di condensare e mettere insieme varie forme d’arte, dall’animazione e dal claymation alla CGI e alla cinematografia. In tutto nove diverse vignette create da otto diversi artisti tra cui Chris Hopewell, che ha creato video musicali per i Radiohead e Franz Ferdinand, e l’animatore francese Sylvain Chomet. Il video mostra diverse scene e gesti di gentilezza, da quelli più piccoli e semplici ai più grandi, e di come sia facile moltiplicarli per migliorare il mondo e fare del bene agli altri.

