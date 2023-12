Settimana bianca in Val Gardena: tra relax e sport invernali

Se state pianificando una settimana bianca, ma ancora non avete scelto la destinazione, ecco qualcosa che potreste trovare interessante: il 5 dicembre 2023 si è aperta la stagione sciistica in Val Gardena e fino al 7 aprile 2024 gli appassionati dello sci e degli altri sport invernali potranno sfruttare i modernissimi impianti sciistici della Val Gardena e dell’Alpe di Siusi. Ad attenderli ci sono circa 180 km di piste per tutti i gusti e per tutti i livelli e ben 83 impianti di risalita. A questi possiamo aggiungere anche 302 km di piste dell’area sciistica del Sellaronda.

Lo sci in Val Gardena: “The Legendary 8”

Fra le tante bellissime piste della Val Gardena ve ne sono 8 particolarmente belle, tant’è che sono state definite “The Legendary 8”. Sono piste bellissime e curate alla perfezione. Qui potrete provare le vostre abilità sciistiche.

La prima è la “Saslong”, La Mitica; è una pista dove si tengono annualmente le gare della Coppa del Mondo di Sci; è lunga 3.750 m e ha un dislivello di 830 m.

La seconda è la “Cir”, La Femminile; nel 1970 ospitò la discesa libera femminile dei Mondiali; è lunga 2.750 m e ha un dislivello di 675 m.

La terza è la “Ciampinoi”, La Tecnica; è stata la pista dello slalom gigante maschile e femminile dei Mondiali 1970; è lunga 2.380 m e ha un dislivello di 677 m.

La quarta è la “Bravo”, La Romantica; è nota per il bellissimo scenario naturale ai piedi del Sassolungo; è lunga 2.200 m e ha un dislivello di 400 m.

La quinta è la “Falk”, La Prima; è frequentata fin dagli anni Quaranta del secolo scorso; è una pista piuttosto facile, adatta davvero a tutti; è lunga 2.050 m e ha un dislivello di 316 m.

La sesta è la “Gardenissima”, La Sensazionale; è la pista dove si svolge lo slalom gigante più lungo al mondo ed è considerata come una delle più belle piste sciistiche della regione alpina; è lunga 6.000 m e ha un dislivello di 1.033 m.

La settima è “La Longia”, La Lunga; come dice il nome è una delle piste più lunghe del territorio dolomitico; ha una lunghezza di 10.000 m e un dislivello di 1.273 m.

L’ottava è la “Pilat”, La Nuova; è stata aperta nell’inverno del 2022; si snoda lungo i boschi dall’Alpe di Siusi fino ad arrivare ad Ortisei; bellissima la vista su tutta la Val Gardena; è lunga 4.703 m e ha un dislivello di 778 m.

Val Gardena: gli altri sport invernali

Chi ama lo sci di fondo ha molte piste su cui divertirsi in Val Gardena come per esempio quelle di Santa Cristina e quelle di Selva di Val Gardena.

Gli appassionati dello snowboard potranno invece provare le loro piroette sia nello Snowpark Sassolungo-Val Gardena oppure nel Funpark Sassolungo-Val Gardena.

Ci sono divertimenti anche per i più piccoli nello Snowpark Furdenan di Ortisei.

Gli amenti dello slittino potranno invece divertirsi sulla pista da slittino Rasciesa di circa 6 km.

In Val Gardena, infine ci sono molte opportunità per coloro che amano fare passeggiate con le ciaspole.