Sara Diamante, 22 anni, è un’ex studentessa di Medicina all’università di Pavia. La sua vita però è cambiata, fino a diventare la pornoattrice italiana più cercata su Pornhub. Nel 2021 ha aperto un profilo sulla piattaforma Onlyfans e ha iniziato a vendere foto e video. Ora fattura 150 mila euro l’anno e il mese prossimo si trasferirà negli Stati Uniti. “Sogno di lavorare nell’industria americana. A marzo andrò negli Usa per migliorare il mio inglese. Il porno secondo me è una forma di espressione, anche se noi attrici siamo ancora percepite come persone un po’ deviate o dei robot”, ha raccontato in un’intervista al Corriere.

Un cambio di vita repentino: “L’evento scatenante è stato tornare single, dopo tre anni. Avevo un vuoto affettivo, l’ho colmato con il sesso: incontravo ragazzi conosciuti su Tinder, in macchina o in albergo. Forse era anche un modo per ribellarmi a una famiglia bacchettona, del Sud. Poi il consiglio di alcune conoscenti: “A questo punto mettiti su OnlyFans”. L’ho fatto e ho svoltato. Ma è un lavoro che richiede energie e tempo, quindi addio università, ero al primo anno”, racconta Sara.

L’abbonamento costa 10 dollari al mese “per chattare con me, guardare foto senza censura e acquistare video. Ma la vera fonte di guadagno sono le videochiamate a 250 dollari”, spiega. “Da subito ho condiviso gratuitamente i miei video su Pornhub per farmi conoscere e rimandare gli utenti al mio account OnlyFans. Così sono stata notata dai produttori. Ho poi sfruttato il mio network di social e app, soprattutto Telegram che non censura il nudo, per promuovere in anteprima i miei contenuti”, aggiunge la ragazza.

Ora il suo sogno è quello di fondare “un’associazione, un sindacato che si batta anche per avere agevolazioni sugli esami clinici. Ma anche per tutelare le creator di OnlyFans che rischiano di perdere il loro impiego ufficiale. Perché una donna che lavora in banca non può scegliere anche di vendere video intimi?”.