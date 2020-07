“Creo saponette con il latte estratto dal mio seno. Così ho curato l’eczema di mia figlia”

Una mamma realizza saponette con il latte materno

Ashley White, 31 anni, realizza saponette utilizzando il latte materno. L’idea è nata dopo la nascita della seconda figlia. La donna, di Carnforth (Regno Unito), ha conosciuto altre mamme che preparavano saponette dal latte materno e ha deciso di imitarle. Ashley, il marito Paul e le loro figlie Mylee, 10 anni, e Mia, otto settimane, hanno usato il sapone realizzato con il suo latte durante tutto il lockdown. Dopo aver condiviso le foto dei suoi prodotti sui social, Ashley è stata sommersa di richieste di sconosciuti interessati ad acquistare il suo sapone.

“Avevo sentito dire che i prodotti lattiero caseari sono ottimi per la cura dell’eczema di cui soffre mia figlia Mylee, quindi ho iniziato a preparare il sapone per lei”, racconta la giovane donna. “Per ora io e mio marito Paul usiamo il sapone solo per lavare le mani, mentre per le nostre figlie Mylee e Mia lo utilizziamo anche sul corpo”, aggiunge.

Per preparare il sapone, Ashley ha sciolto la glicerina nel microonde e ha aggiunto il latte materno insieme a qualche goccia di olio essenziale. Con un frigorifero pieno di saponette, la 31enne sta pensando di avviare un’attività dove vendere i suoi prodotti. Secondo alcuni il latte materno aiuterebbe ad alleviare l’acne, l’eczema, le allergie cutanee, le eruzioni cutanee, tagli/graffi, le scottature solari, la pelle secca e altro ancora. Ma diversi medici sostengono che il processo di trasformazione del latte materno in sapone ne distrugga molti dei benefici.

