San Valentino, l’imperativo è festeggiare

Solo il 14 febbraio, dalle 18 alle 23, il Musée Rodin propone invece la “Soirée Love” , un tour del museo accompagnato da musica e luci soffuse, dove è possibile ammirare anche la famosa scultura del Bacio di Rodin e concludere la serata con assaggi di cioccolatini. Si può fare una pausa caffè floreale per regalare al proprio partner un intero bar ricoperto di fiori! A Parigi se ne trovano moltissimi: Maison Sauvage , nel quartiere di Saint-Germain-des-Près, è perfetto per una colazione o un brunch sotto una cascata di fiori colorati, mentre con la sua facciata ricoperta di petali rosa, La Favorite , nel Marais, è la tappa ideale per vivere una vera “vie en rose”.

Il super classico per il giorno degli innamorati è un week end a Parigi , la città romantica per eccellenza. La città scintillante si veste a festa per offrire alle coppie innamorate esperienze indimenticabili . Gli amanti della moda possono visitare la mostra dedicata allo stilista Tierry Mugler, fino al 24 aprile al Musée des Arts Décoratifs, con oltre 150 abiti esposti; gli amanti della natura possono vivere un’esperienza di giardinaggio unica sui tetti di Parigi, accolti da Emilie Giafferi al numero 6 di rue d’Aboukir , nel secondo arrondissement, per raccogliere frutta e verdura di stagione che cresce sul tetto. Ma è anche possibile prenotare una cena romantica al Museo del Louvre: il ristorante Loulou è la cornice perfetta per una cena romantica a base di piatti della cucina mediterranea, che nelle serate più tiepide possono essere gustate in terrazza, con vista mozzafiato sui Jardin des Tuileries.

E’ possibile scoprire La Bourse du Commerce (con merenda gourmet) nell’area di Le Halles , oggi sede della collezione d’arte di François Pinault. Per gli amanti del cinema è possibile pernottare nel primo cinema-hotel al mondo. Si chiama Hotel Paradiso , in omaggio al film di Giuseppe Tornatore, ed è il primo hotel con cinema privato: 34 camere con maxischermo, due suite con sala di proiezione privata, sei sale cinematografiche, una terrazza sul tetto con cinema all’aperto e vista su tutta Parigi e una selezione di oltre 2.000 film internazionali. E’ possibile organizzare il proprio viaggio a Parigi sulla piattaforma www.omio.it che propone le migliori soluzioni secondo le specifiche esigenze.

info.trieste@promoturismo.fvg. it tel. 040 3478312). Ma per chi invece vuole rimanere in Italia, Trieste è la meta ideale. In occasione della festa degli innamorati l’Hotel DoubleTree by Hilton Trieste, gestito con molta cura dalla catena italiana HNH Hospitality, propone agli ospiti il pacchetto “All you need” con menù dedicato per la cena del 14 febbraio, cocktail di benvenuto, regalo speciale in camera e un massaggio aromaterapico di coppia. Quest’anno inoltre si festeggiano i 140 anni dalla nascita dello scrittore James Joycee profondamente legato alla città di Trieste che lo celebra con tante iniziative. Interessanti gli speciali itinerari alla scoperta dei luoghi legati a Joyce, che si tengono ogni sabato alle ore 10.30 e alle 16 con partenza dall’infopoint di PromoTurismoFVG di Piazza Unità d’Italia 4/b al costo di 10,00 (tel. 040 3478312).

Chi invece ama festeggiare San Valentino godendo le comode atmosfere di una casa, Airbnb ha delle proposte veramente originali. Si può scegliere un mulino a vento nell’isola greca di Santorini, un igloo in vetro nella Lapponia Finlandese per gustare lo spettacolo dell’aurora boreale, si può scegliere un soggiorno in un castello sulla Loira o in un treno di lusso nel Kent e molto altro ancora ( www.airbnb.it ).

Ma si può optare anche per una romantica crociera nel Mediterraneo. MSC propone break di sette giorni tra Barcellona, Palma di Maiorca, Provenza e Malta, fra cene a lume di candela lontano dallo stress nei numerosi ristoranti di bordo, anche tematici e specializzati; lunghe passeggiatecon vista su magnifici tramonti e infiniti orizzonti e magici momenti come quelli che solo un’area Spa sul mare è in grado di regalare. Massaggi, trattamenti di bellezza, docce sensoriali, lettini riscaldati e strutture per il massimo relax, come saune massaggi balinesi e saloni di bellezza studiati per garantire alle coppie una vacanza serena in tutti i momenti, dalla prenotazione alla vita a bordo ( www.msccrociere.it ).

Chi ama invece le atmosfere esotiche è il benvenuto a Marrakech. Grazie alla riapertura delle frontiere dal 7 febbraio, è ora possibile scoprire tutto il fascino della città rossa e dei suoi favolosi riad. Dar Darma Riad è la storica e lussuosa dimora del XVII secolo che avvolge i suoi ospiti in un’atmosfera da favola, regalando un quarto pernottamento gratuito per chi prenota almeno tre notti ( www.dardarma.com ). Grazie alle temperature miti è possibile godere ogni momento della giornata tra passeggiate , visite alle gallerie d’arte , pranzi all’aperto o gustosi tè pomeridiani nella terrazza del riad e concludere la giornata con il relax di bagni caldi e dell’ hammam. E poi ci sono i piatti prelibati dalla Chef Maria che coccola i suoi ospiti con le ricette tipiche della cucina marocchina facendoli sentire come a casa.