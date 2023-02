San Valentino 2023: frasi e immagini romantiche da dedicare al partner domani, 14 febbraio

Siete alla ricerca di frasi o immagini per San Valentino 2023? Avete perso la fantasia e avete bisogno di qualche spunto per fare una bella dedica al vostro partner? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcune frasi celebri e immagine carine da mandare a fidanzato, fidanzata, marito o moglie in occasione di San Valentino.

Frasi

C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand)

Morirei per un tuo solo sguardo un tuo sospiro che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo. (Frida Kahlo)

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente. (Tiziano Ferro, Il Regalo Più Grande)

Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale, E non ne voglio fare a meno oramai, Di quel bellissimo rumore che fai. (Diodato, Fai rumore)

Mi perdo dentro l’iride degli occhi più belli che abbia mai visto. (Coez, Jet)

Amami o odiami, entrambi sono a mio favore.Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore, se mi odi, sarò sempre nella tua mente. (William Shakespeare)

Non c’è felicità nell’essere amati. Amare gli altri, ecco la vera felicità. (Herman Hesse)

L’amore non guarda con gli occhi ma conl’anima. (William Shakespeare)

Amor che nella mente mi ragiona//cominciò egli a dir si dolcemente//che la dolcezza ancor dentro mi suona. (Dante)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

L’amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo bisogno dell’altro. L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni. (Paulo Coelho)

Non l’ho mai detto a nessuno/A nessuno tranne che a te/Questa sera sei bellissima/Se sai che non è finita abbracciami (C.Cremonini, Poetica).

Vorrei lasciare sul tuo comodino un caffè caldo per ogni mattina, vedere che ti svegli d’improvviso e poi chiudi gli occhi e fingi di dormire. (Ultimo, Cascare nei tuoi occhi).

Immagini

Abbiamo visto le frasi per San Valentino 2023, ma quali sono le immagini (foto)? Di seguito una piccola selezione per la festa dell’amore: