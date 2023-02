Buon San Valentino 2023: le frasi romantiche e le citazioni celebri da inviare per gli auguri, dediche, partner, fidanzato, fidanzata, WhatsApp, Facebook, amore, aforismi

State cercando delle belle frasi e citazioni da inviare al partner per fare gli auguri di Buon San Valentino 2023? Siete nel posto giusto. San Valentino è senz’altro l’occasione giusta per dedicare al proprio partner, fidanzato o fidanzata, delle frasi romantiche e dei messaggi d’auguri per attestare tutto il proprio amore. Se non siete particolarmente bravi a esprimere i vostri sentimenti con parole vostre, potete affidarvi a delle belle frasi o a delle citazioni d’amore. Degli auguri speciali che sicuramente faranno felice il vostro partner. Ecco una selezione delle frasi e dei messaggi d’auguri più originali e romantici, da condividere anche su WhatsApp.