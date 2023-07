Salt Bae di nuovo nei guai: la cameriera di un suo ristorante costretta a far vedere i piedi al cliente

La cameriera di un ristorante di Salt Bae costretta a far vedere i piedi al cliente

Salt Bae, il macellaio turco diventato star sui social proprietario di Nusr-Et, catena di steak house di lusso, di nuovo nei guai per una denuncia intentata da una sua ex dipendente, Cattysha Flores, la quale ha lavorato in uno dei ristoranti di Salt Bae dal 2019 al 2021.

Secondo quanto dichiarato dalla donna, la politica del locale era quella di non lamentarsi dei clienti, motivo per cui quando uno di questi le chiese di mostrargli i suoi piedi lei fu costretta ad accettare perché si trattava di un uomo “noto per dare una mancia di quasi 100 euro ad altre dipendenti donne quando obbedivano”.

La donna ha anche raccontato che in un’altra occasione, un uomo ubriaco le si è avvicinato afferrandola per il braccio sinistro e chiedendole: “Baciami, baciami, perché non mi baci?”.

Non è la prima volta che gli ex dipendenti di Salt Bae si lamentano delle condizioni di lavoro a cui venivano sottoposti nei vari ristoranti del macellaio turco.

Diverse denunce, infatti, sono state presentate a carico di Salt Bae per via di mance rubate, prodotti scadenti e vessazioni sul posto di lavoro.