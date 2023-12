Un italiano su quattro ha già riciclato i regali di Natale rimettendoli in vendita online

Un italiano su quattro ha già riciclato i regali di Natale

Il Natale è passato da appena un paio di giorni eppure un italiano su quattro ha già deciso di riciclare il proprio regalo indesiderati rimettendolo in vendita online.

È quanto rivela un’analisi di Coldiretti/Ixe, secondo cui il 25% degli italiani sta già riciclando i regali di Natale rivendendoli soprattutto sul web, con un aumento record del 61% rispetto allo scorso anno.

Secondo la ricerca, i doni meno riciclati sono quelli enogastronomici, come i cesti natalizi, mentre sono soprattutto gli indumenti a essere dati via con estrema facilità.

Il 70% di coloro che non usano internet per riciclare il proprio regalo di Natale, lo dona a parenti e amici mentre il 16 per cento lo restituisce al negozio cambiandolo con un altro prodotto o chiedendo un buono.

Le donne sono più generose degli uomini nel donare ad amici e parenti (78% contro il 62% dei maschi) mentre, sempre secondo la ricerca, gli abitanti delle isole (91%) sono quelli che fanno circolare di più i doni in famiglia contri il 523 per cento di quelli del Meridione.

Secondo la Coldiretti, comunque, i regali di Natale scartati in questo 2023 hanno raggiunto un valore stimabile in circa 8 miliardi di euro.