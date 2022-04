Qual è la zona di Milano in cui gli affitti sono più bassi

Se sei alla ricerca della zona di Milano in cui gli affitti sono più bassi ci sono alcune cose importanti che devi sapere. La prima è che il costo della vita sta aumentando e, quindi, una grande città sempre in movimento come Milano certamente ne risente.

Tuttavia ci sono anche soluzioni per camere in affitto a Milano a buon mercato, soprattutto se sai dove andare a cercare. Oggi cercheremo di capire proprio in quali quartieri cercare una stanza in affitto e, soprattutto, come sta andando il mercato immobiliare di questi tempi.

Il mercato immobiliare negli ultimi anni

Lo faremo prendendo spunto dai dati pubblicati nel 2019 in confronto a quelli più recenti resi noti da varie testate locali e nazionali per le quali la crescita annua delle locazioni segue un trend del 6% annuo in rialzo. Come ben sai tutto dipende dalla zona, perché Milano offre un po’ di tutto e, quindi, basterà andare alla ricerca di camere in affitto in quartieri ben serviti dai mezzi di trasporto e un po’ più lontani dal centro.

Il mercato delle camere in affitto Milano va al rialzo come in tutte le città universitarie e ad alta densità abitativa. Le zone più centrali come Arco della Pace, Arena, Boccaccio e Pagano sono tutte nei pressi di Parco Sempione e offrono case molto signorili per le quali i prezzi sono sicuramente più alti che altrove. Tuttavia per le situazioni in condivisione può spuntare qualche buon affare, soprattutto se hai la pazienza di cercare a lungo senza farti prendere dalla fretta.

Le zone dove trovare affitti convenienti a Milano

A seguire ci sono Tribunale, Policlinico, Guastalla e Crocetta che alternano eleganza e stile a soluzioni più comode e giovani, soprattutto per via della vicinanza all’università. Sono zone centrali ma sorprendentemente tranquille con prezzi non esattamente popolari. Tuttavia anche da queste parti è possibile acciuffare qualche buon affare, soprattutto se hai un buono spirito di adattamento.

Una zona molto interessante per risparmiare sull’affitto è quella di Ticinese/Porta Genova, carina e alternativa ma al tempo stesso romantica e super dinamica. Da queste parti gli affitti possono offrire interessanti opportunità di risparmio per cui vale la pena inserirla tra i quartieri da monitorare per cercare una stanza in affitto a Milano.

Zone tranquille e a buon mercato

Per gli amanti dei quartieri residenziali e tranquilli la soluzione più adatta è Porta Romana, zona centrale giovane ideale per studenti ma anche per single e lavoratori. È sempre ricca di posti in cui mangiare e bere ma anche di botteghe, negozietti e mercatini. Nel complesso è dinamica ma tranquilla e le case, sia molto vecchie che di recente costruzione, permettono di valutare più range di prezzi per rimanere all’interno del budget disponibile per affittare una stanza a Milano.

A nord di Milano ci sono le zone più ricche e ambite per cui troverai locali serali, strutture di grande lusso e buon collegamento con i mezzi di trasporto ma a prezzo mediamente più caro. Isola, Monumentale, Canonica e Sarpi sono tutte zone di fascia medio alta a nord della città dove si trovano anche Chinatown, parchetti, servizi di ogni genere e tanta tranquillità.

La zona che reputiamo più conveniente è quella che abbraccia gli ex quartieri popolari di Brenta, Calvariate e Corvetto dove i prezzi abbordabili e la vicinanza al centro diventano motivo di grande richiesta di affitti e camere in affitto. È interessante perché offre un po’ di tutto a buon mercato, motivo per cui la consigliamo come quella dove, sicuramente, avrai maggiori opportunità di trovare gli affitti più bassi di Milano.