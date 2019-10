C’è chi il Cornetto Algida, storico e amatissimo prodotto di punta della celebre azienda produttrice di gelati, lo compra soltanto per potersi godere quell’ultimo boccone, quella parte finale dove nella cialda si nasconde una punta di cioccolato. E il sapore della panna, insieme a quello della pasta friabile del cono, si mischia con quello del cacao, scatenando un momento di pura gioia per il palato.

I fan – numerosissimi – di questo prodotto saranno dunque estasiati di sapere che Algida ha deciso di mettere in vendita, come snack, la Punta del Cornetto, in bar e supermercati. Sì, avete capito bene, perché come comunicato tramite l’account Instagram ufficiale di Cornetto Algida “il gran giorno è finalmente arrivato. La Punta di Cornetto ti aspetta nei bar e nei supermercati”. Le reazioni degli utenti, naturalmente, sono state cariche di entusiasmo. “Finalmente posso mangiare un gelato intero”, scrive qualcuno a cui viene sempre rubata l’ultima parte del cornetto dalla fidanzata.

Ma c’è stato anche chi ha commentato con “dieta finita” o chi si informa già su dove trovare la Punta, quella con la P maiuscola: “L’avete già trovato in qualche supermercato??”, ha domandato un’altra fan con l’aggiunta di emoticon con occhi a cuoricino. Insomma, dopo anni in cui chi ama questo gelato si è domandato ironicamente se un bel giorno sarebbe stato possibile acquistarne solo la punta, Algida ha deciso di fare questo grande regalo ai fan del Cornetto.

Il Cornetto Algida è un gelato nato nel lontano 1959, a Napoli, e proprio in occasione del suo 60esimo compleanno l’azienda ha deciso di lanciare lo snack: già disponibile da qualche giorno, la Punta è avvolta nella caratteristica carta blu, pesa 16 grammi ed è acquistabile al costo di 1 euro. In questo modo, comunque, Algida ha trovato una modalità per continuare a vendere il cornetto – anche se solo nella sua parte finale – anche “fuori stagione”; come spezzafame, come dolce da mangiare dopo il caffè, la Punta d’ora in poi sarà presente sugli scaffali dei bar, dei tabaccai e dei supermercati.

E anche se c’è già chi critica questa trovata, sostenendo che così “svanisce la magia dell’ultimo morso”, i feedback dei consumatori sono per lo più positivi ed entusiasti. Staremo a vedere nei prossimi mesi se e quanto il nuovo snack farà “il botto”.

