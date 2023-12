La proposta di matrimonio nel centro di Roma finisce malissimo | VIDEO

È finita nel peggiore dei modi una proposta di matrimonio avvenuta nel centro di Roma con il video che in breve tempo è diventato virale sui social.

Il filmato è stato postato un paio di giorni fa su TikTok dall’account N4MBER e in poche ore ha ottenuto oltre un milioni di visualizzazioni.

Nel video, realizzato a via Condotti, nel pieno centro di Roma, si vedono due ragazzi, entrambi vestiti in maniera elegante. Lui, ad un certo punto, si inginocchia sorridente e tira fuori un anello.

Lei inizia a ridere e mentre tutti intorno guardano e riprendono la scena esclama: “Ma che ca**o fa i?”.

“Non ero pronta, non me l’aspettavo. Non mi immaginavo che mi avresti fatto la proposta” dichiara la ragazza che poi aggiunge: “Era per questo che siamo venuti a Roma?”.

“Quindi sì o no?” chiedono gli altri con la ragazza che risponde senza esitazione: “No, eh no.. io non me l’aspettavo”.