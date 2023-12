Ponti e giorni festivi 2024: il calendario per programmare ferie e vacanze

Come ogni anno, per chi è alla ricerca del modo più vantaggioso per sfruttare i giorni di ferie a disposizione si avvicina il momento di dare un occhio al calendario. Il 2024 sarà un anno ricco di ponti (anche se bisognerà rinunciare a Epifania, 2 giugno e 8 dicembre, che cadranno nel weekend), che consentiranno di riuscire a staccare per ben 24 giorni usando solo 5 giorni di ferie. Andiamo a vedere come.

Ecco, di seguito, il calendario completo di ponti e festività 2024:

1 Gennaio 2024 – Capodanno – Lunedì

6 Gennaio 2024 – Epifania – Sabato

25 Aprile 2024 – Festa della Liberazione – Giovedì

1 Maggio 2024 – Festa dei Lavoratori – Mercoledì

2 Giugno 2024 – Festa della Repubblica – Domenica

15 Agosto 2024 – Ferragosto – Giovedì

1 Novembre 2024 – Tutti i Santi – Venerdì

8 Dicembre 2024 – Immacolata – Domenica

25 Dicembre 2024 – Natale – Mercoledì

26 Dicembre 2024 – Santo Stefano – Giovedì

31 Dicembre 2024 – San Silvestro – Martedì

A questi va poi aggiunta la festa del patrono che chiaramente varia da comune a comune.

Le possibilità di ponti sono varie e riguardano soprattutto le combinazioni tra il 25 aprile e il 1° maggio, quelle intorno al 15 agosto che arriva di giovedì e nella settimana di Natale/Santo Stefano. Ad ogni modo prendendo 5 giorni di ferie se ne possono arrivare a fare 24 di vacanza, quasi un mese dunque.