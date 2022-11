“Più crateri sul tuo c**o che sulla luna”: la modella risponde agli insulti degli haters

Il web, si sa, dà la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione. Soprattutto i vip e gli influencer devono quindi fare i conti con gli odiatori presenti sui social. Pesanti insulti sono stati rivolti alla modella Ariella Nyssa, che ha postato alcune foto in bikini. Gli haters l’hanno attaccata per il suo essere “curvy”, ma lei ha risposto in modo esemplare al body shaming che ha subìto: “Qualche scatto della mia cellulite. Un commentatore mi ha scritto “Più crateri sul tuo c**o che sulla luna”. Non l’avevo mai sentita prima: all’inizio ci sono rimasta male. Mi sono rattristata che qualcuno non fosse in grado di vedere la bellezza che io vedo nella mia cellulite. Poi mi sono sentita in imbarazzo. Ma dopo un po’ mi sono sentita orgogliosa. Sono orgogliosa del mio corpo. Posso fotografarlo da ogni angolazione, con ogni luce e rimane bellissimo! Non ascoltate nessuno che abbia da ridire sul vostro corpo, è vostro. Trattate il vostro corpo come se fosse il vostro migliore amico, qualcuno che amate moltissimo”. “Io amo il mio corpo”, ha aggiunto la modella, dando così un bell’insegnamento di body positivy e mettendo a tacere gli haters.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariella Nyssa (@ariellanyssa)