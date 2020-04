“Resterete senza fiato! Quello che DJ Stile ha fatto è da pelle d’oca… Vedere per credere!”, l’endorsement arriva direttamente dal rapper Frankie HI-NRG MC su Twitter. Si riferisce al video postato da Federico Ferretti, ai più conosciuto come “Dj Stile”, in cui l’hit del 1997 di Frankie Quelli che benpensano è interpretato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, usando frammenti dei suoi discorsi. Non si tratta di una trovata del Presidente della Regione Campania per avvicinarsi agli amanti del rap anni Novanta, ma di un “deep-fake” di assoluto pregio.

Nel video originale Frankie guidava un taxi per le strade di Roma ora con vari passeggeri, ora con a fianco Riccardo Sinigallia, che cantava il ritornello. Nel video, che ricalca perfettamente la clip originale del brano, il volto del rapper che guida un taxi per le strade della Capitale è stata sostituita da quella del governatore De Luca. L’autore non è apparso affatto offeso per la creazione, anzi. È stato tra quelli che lo ha diffuso e pubblicizzato sui social, dando anche un titolo particolare a questa versione, ovvero “Quelli che De Lucàno”.

Il governatore campano, anche grazie alle numerosissime imitazioni e parodie realizzate da Maurizio Crozza, ha raggiunto una popolarità altissima, anche in questo triste periodo di pandemia. Le sue dichiarazioni fuori dalle righe, i toni minacciosi e le espressioni spesso colorite, hanno contribuito a mitigare – anche senza volerlo – un periodo storico che sta mettendo alla prova anche la nostra resistenza psicologica.

