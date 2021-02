Oggi è il Pancake Day: il dolce che piace a oltre 4 milioni di italiani

Oggi, martedì 16 febbraio, è il Pancake Day, la giornata che celebra, nel Regno Unito, questo tipico dolce americano ormai apprezzato in tutto il mondo. I pancake lovers in Italia sono soprattutto famiglie con figli e giovani alla ricerca di una colazione conviviale, fuori dalla routine quotidiana, dove sperimentare nuovi gusti e consistenze. Per loro il pancake è il compagno ideale di una prima colazione divertente, gratificante, da fare in compagnia. In particolare, secondo una recente ricerca Nielsen commissionata da Barilla, 4 italiani su 10 (43%) hanno dichiarato di aver consumato pancake almeno una volta, soprattutto a casa (84%). 5 italiani su 10 (51%) li preferiscono nel weekend, a colazione (73%), ma anche durante la merenda pomeridiana (40%). Tra gli amanti dei topping sul pancake, il 90% preferisce esclusivamente gli ingredienti dolci e la frutta: creme spalmabili al cacao, cioccolato o alla nocciola (65%); confetture/marmellate (54%); sciroppo d’acero (41%) e il miele (28%).

In occasione del Pancake Day la Mulino Bianco, il brand del Gruppo Barilla da oltre 45 anni player per eccellenza del pasto più importante della giornata, ha deciso di lanciare sul mercato i nuovi pancake pronti all’uso, semplici e soffici, per una colazione fatta di piccoli momenti di felicità e per un Pancake Day all’Italian Style. “Siamo molto contenti di poter finalmente presentare l’ultimo prodotto di Mulino Bianco – ha dichiarato Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco – che ci auguriamo possa riempire le case degli italiani di gusto e divertimento. Mulino Bianco è da sempre attenta alle esigenze, allo stile di vita e alle preferenze delle persone. In un anno in cui abbiamo imparato a scoprire la felicità nelle piccole cose, abbiamo capito quanto fosse importante proporre non solo nuovi gusti, ma anche una nuova e pratica modalità di consumo che permette di stare insieme, personalizzare e divertirsi. Per iniziare la giornata al meglio, felici”.

