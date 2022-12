OnlyFans, impazza il dick rating: gli uomini pagano per avere recensioni sul proprio pene

Su OnlyFans le sorprese non finiscono mai. Ecco che spunta un nuovo trend. La moda del momento riguarda gli uomini, in particolare. Alcuni infatti non vedono l’ora di accumulare recensioni sul loro pene. Il fenomeno è meglio conosciuto come “dick rating”, letteralmente “valutazione del pene”, e su OnlyFans è diventato un vero e proprio trend. Ma vediamo insieme come funziona.

L’utente manda il video o la foto del suo pene a una creator. Lei si prende il suo tempo per analizzare, confrontare, valutare. E poi risponde con un video (a pagamento) in cui dà il suo giudizio sul pene in oggetto.

Un giudizio meramente personale. Ma se l’utente non è soddisfatto della recensione può avvalersi di altri punti di vista. Ma come detto prima, non è gratis, anzi.

Per ogni video si può pagare fino a 200 dollari. Il costo elevato di solito è associato a una valutazione video dove la creator finge di essere molto coinvolta nella valutazione.

I voti sono soggettivi ma più l’utente paga più ottiene risposte circostanziate. Serie argomentazioni che si basano su curvatura, lunghezza, volume, colore, armonia di misure.

Ma non è finita qui. Sul dick rating sono uscite anche delle guide: “Come fare una buona valutazione e aumentare le tue entrate”. Sul blog SinParty si legge: “Quando un uomo paga per una valutazione del c***o è importante capire cosa stia effettivamente cercando”.

Come si fa la valutazione? “Dici a un uomo cosa pensi del suo pene in termini di dimensioni, forma e aspetto generale. La valutazione normalmente arriva con un voto su dieci e possibilmente un commento su cosa ti piacerebbe fare con Lui (leggi il suo sesso). Le caratteristiche? Lunghezza, circonferenza, venature. La tariffa varia a seconda delle opzioni di consegna: messaggio scritto, nota vocale, video in lingerie o di nudo, video in abiti fetish. Importante è chiedere all’acquirente quale vuole. Se gli piaci probabilmente continuerà ad acquistare i tuoi contenuti. Il top? L’adorazione del pene. E ci sono persino le frasi a effetto garantito. Si va da “non ne ho mai visto uno così maestoso” alla frase “è davvero molto carino”. La sfida è universale.