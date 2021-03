Storie e foto di donne piegate dalla pandemia: il progetto fotografico per la Festa della Donna

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna (Festa delle Donne), vi proponiamo il progetto fotografico “Nel buio mi vedo” della fotografa ‪‪Elisa La Gala. “Milito attraverso la fotografia affinché le donne guadagnino il loro posto legittimo nella società. Nel buio mi vedo è un progetto fotografico che dà voce alle donne e intende far emergere le loro difficoltà e risorse nell’attuale crisi sanitaria ed economica. In tale contesto, la fotografia è diventata strumento di scambio e scoperta. Sono affascinata dal potere quasi terapeutico della macchina fotografica e dalla sua capacità di connettere e creare legami sociali. Entrare per qualche ora nella vita di queste donne, catturando alcuni aspetti della loro storia, mi ha permesso di accorciare le distanze e di ‘evadere dal mio isolamento’”, racconta Elisa La Gala sul suo sito web.

Il progetto fotografico ha il sostegno dell’associazione Femmes Prevoyantes Socialistes ed alcune testimonianze sono tratte dalla raccolta Confemininement.

Leggi anche: Perché l’8 marzo si celebra la festa della donna? La storia e il significato di questa giornata

Potrebbero interessarti Meghan Markle in tv: "Ho pensato al suicidio. Nella famiglia Reale c'è razzismo" Achille Lauro, con 50 anni di ritardo rispetto alle donne, inaugura l’autocoscienza maschile "Voleva guidare Ibra": il motociclista racconta il viaggio verso Sanremo