Un italiano su due è pronto a riciclare i regali ricevuti a Natale

Anche quest’anno gli italiani si confermano “riciclatori seriali” di regali. È quanto emerge da una ricerca del Centro Studi di Confcooperative che parla di una tendenza in crescita costante.

Per quest’anno a riciclare i regali sarà un italiano su due, 28,5 milioni di persone. Sei su 10 intendono conservare i doni ricevuti durante l’anno per utilizzarli al momento opportuno (55% donne e 45% uomini); 2 su 10 puntano addirittura a guadagnare dalla vendita del regalo attraverso piattaforme online e social network (60% uomini, 40% donne), gli altri vogliono invece scambiare i doni nei negozi per trasformarli in buoni da spendere o prendere altri oggetti da regalare a loro volta (51% donne 49% uomini).

Tra i regali riciclati troviamo al primo posto (42%) i generi alimentari, con vini, spumanti, salumi, formaggi, prosecchi, grappe, amari, panettoni, pandori, cioccolato, torroni, miele, marmellata, dolci regionali. Seguono al 29% sciarpe, guanti, cappelli, calzini prodotti personali come cosmetici e creme; al 17% libri, gift cards e pelletteria e al 12% i giocattoli.