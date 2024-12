Da Meloni-Schlein a Mammucari-Fagnani fino a Fedez-Lucarelli: a Natale tutti si abbracciano grazie all’AI

Da Meloni-Schlein a Mammucari-Fagnani: gli abbracci di Natale dei vip

A Natale sono tutti più buoni, inclusi coloro che hanno avuto o hanno delle divergenze, motivo per cui ci si abbraccia: è quanto si vede in un filmato, in breve tempo divenuto virale sui social, realizzato con l’intelligenza artificiale dal creator digitale Eman Russ.

“A Natale puoi” scrive il creator nella didascalia del filmato, postato sul suo profilo Instagram. Protagonisti del video sono tutti coloro che, per un motivo o un altro, hanno delle divergenze.

Con il sottofondo musicale di Merry little Christmas, infatti, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, con tanto di maglione natalizio, si lasciano andare a un affettuoso abbraccio.

E ancora: Francesca Fagnani e Teo Mammucari si “riappacificano” dopo la lite a Belve, così come Matteo Salvini e Ghali. Abbracci anche tra Bugo e Morgan e Marco Travaglio e Silvio Berlusconi.

Zidane e Matterazzi fanno la pace dopo la famosa testata, mentre Selvaggia Lucarelli, che ha commentato il filmato sul suo profilo X scrivendo “Oggettivamente stupendo”, appiana i dissapori con Fedez.

Inutile dire che il video, in breve tempo, è diventato virale sul web ottenendo perlopiù commenti positivi. Anche se c’è chi l’ha definito “inquietante” sottolineando la pericolosità dell’intelligenza artficiale.