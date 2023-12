A Napoli Gino Sorbillo inserisce nel menù la pizza con l’ananas: “Ragazzi, non vi scatenate” | VIDEO

A Napoli Gino Sorbillo inserisce nel menù la pizza con l’ananas

La tanto vituperata pizza con l’ananas sbarca anche a Napoli: a inserirla nel menù del suo ristorante è Gino Sorbillo, uno dei pizzaioli più famosi della città partenopea.

L’annuncio è arrivato tramite social: nel video si vede lo stesso Sorbillo mentre assaggia la pizza all’ananas. “Ragazzi non vi scatenate: sono legato alla tradizione ma voglio provarla” afferma il ristoratore nel filmato.

“Ragazzi è buona, giuro, anzi faccio anche il bis. Se non mi credete venite qui a provarla, nel centro storico di Napoli” dichiara Sorbillo dopo un iniziale tentennamento.

Non sono mancate le reazioni, perlopiù negative, degli utenti. “Questa non è tradizione, certo sei furbo e sai fare marketing” scrive qualcuno.

E ancora: “Adoro la pizza e adoro l’ananas, ma non mischiamo il sacro col profano”. “No, ti prego. Ti apprezzo come pizzaiolo. Da napoletana che ama la pizza dico che tu la realizzi come fosse un’opera d’arte. Ma ti prego: la pizza a Napoli con l’ananas no. Va benissimo negli Usa e in Inghilterra ma a Napoli lasciamo la tradizione. Napoli è la capitale indiscussa della pizza nelle sue versioni storiche e con ingredienti di base semplici, come un tempo” scrive un’utente.

C’è anche chi difende Sorbillo, una netta minoranza a dir la verità: “Credo che bisogna accontenare ogni cliente e chi ha la mente stretta sul cibo non ha mai viaggiato. E poi come si fa a dire che non è buona se non la si assaggia?”.