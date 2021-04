Myss Keta fotografata per la prima volta senza mascherina: ecco la sua vera identità

Myss Keta paparazzata per la prima volta senza occhiali e senza mascherina. La rapper milanese, che ha fatto del mistero sulla sua identità il suo tratto distintivo, è stata sorpresa dal settimanale Vero durante le riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted, la serie targata Amazon che l’ha ingaggiata tra i protagonisti, in un momento di relax a viso totalmente scoperto.

Il settimanale non ci ha pensato due volte a pubblicare i due scatti che mostrano il volto integrale di Myss Keta, rivelando per la prima volta la sua vera identità. Ecco il sorriso che si cela dietro la maschera:

Myss Keta, protagonista della seconda stagione di Celebrity Hunted, in fuga da un gruppo di specialisti che le dà la caccia in giro per l’Italia. In fondo, la rapper milanese è abituata da sempre a stare lontana dagli occhi indiscreti dei fotografi, nella sua vita privata.

Nessuno prima d’ora l’aveva mai vista a volto scoperto e nessuno sa né il suo vero nome né la sua vera età. Il settimanale Vero però è riuscita a pizzicarla in un momento di pausa dalle riprese della serie tv Amazon, drink in mano e mascherina abbassata.

