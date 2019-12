Mercatini di Natale 2019 in Trentino Alto Adige: dove e quando

Mercatini di Natale 2019 Trentino Alto Adige: i più belli | Dove e quando

MERCATINI DI NATALE 2019 TRENTINO ALTO ADIGE – Ci siamo: il Natale sta arrivano. Come ogni anno in tutte le città del mondo spuntano alberi, addobbi e luci colorate. In alcuni posti molto speciali si palesano anche i famosi mercatini di Natale, magnifici luoghi che animano paesi interi e che riscuotono (ormai da decenni) tantissimo successo tra residenti e turisti.

Molte agenzie di viaggio infatti organizzano veri e propri tour tra i principali mercatini natalizi. Regina di questo tipo di mercati è sicuramente la regione Trentino Alto Adige che ne ospita tantissimi. Ma quali sono i più belli? Vediamolo insieme:

Chi ama i mercatini di Natale non può non prenotare un fine settimana a Bolzano dove si tiene il Bozen Christkindlmarkt che rappresenta uno dei mercatini più antichi e caratteristici di tutta Italia (e del mondo). Nel capoluogo altoatesino le date di apertura quest’anno sono 28 novembre 2019 – 6 gennaio 2020.

Basta spostarsi di pochi chilometri da Bolzano – circa una trentina – per visitare un altro dei mercatini di Natale più famosi d’Italia, quello di Merano. Nella cittadina altoatesina le tipiche casette natalizie e i dolci al profumo di cannella si potranno visitare fino al giorno della Befana.

Sempre fino al 6 gennaio è aperto il mercatino di Trento, arrivato alla 26esima edizione, e considerato molto interessante e particolare.

COME ADDOBBARE L’ALBERO DI NATALE

Potrebbero interessarti Come addobbare l’albero di Natale 2019: consigli utili Albero di Natale a Roma 2019, torna Spelacchio by Netflix Mercatini di Natale 2019 a Roma: date e luoghi