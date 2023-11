Matrimonio a Roma senza invitati: gli sposi da soli all’altare, la foto è virale

Un matrimonio semplice. Organizzare le proprie nozze è un’esperienza unica, emozionante ma alcune volte può rischiare di trasformarsi in motivo di stress. E non solo. Tuttavia, c’è anche chi sceglie di sposarsi in silenzio e all’ombra di tutti: amici e familiari. Un matrimonio deserto. Ed è proprio a San Salvatore in Lauro, pieno centro di Roma, a due passi da via dei Coronari. Eccolo, il matrimonio che non ti aspetti: quello senza neppure un invitato. Senza fiori. Senza vallette con gli anelli. Senza applauso finale. Senza gridolini delle amiche e senza riso. Senza macchina d’epoca. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

A pubblicare le foto sul web , suscitando un dibattito sul senso delle “nozze controcorrente”, è stata Loredana Pronio, ex assistente e segretaria di Pierferdinando Casini, al tempo in cui era presidente della Camera, poi delegata al Benessere degli animali nella giunta Raggi. A riportare tale notizia è stato Corriere della Sera.

«Credevo di aver visto non dico tutto, ma abbastanza. E invece questa mattina – ha scritto Loredana- passo nella mia parrocchia e noto due giovani all’altare. Guardo bene, e vedo due sposi in una chiesa completamente vuota! Nessun parente. Nessun amico. Solo due pseudo fotografi che forse gli avranno fatto da testimoni! Mi sono avvicinata all’altare per regalargli almeno un sorriso e noto che lei è in dolce attesa e allora ho pensato che, quella coppia di sposi, non era sola! I due ragazzi erano in buona compagnia. Anzi… la migliore in assoluto! Buona vita a tutti e tre”.