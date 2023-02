Lo strapotere di Airbnb a Firenze: 20 host controllano mille alloggi

Airbnb è ormai una realtà consolidata che ha sostituito in tutto o in parte l’offerta dei b&b, specie nelle grandi città. I disagi sono stati notevoli per chi invece cerca una casa in affitto. Ormai sono tantissime le persone che preferiscono mette stanze o interi appartamenti sulla piattaforma, piuttosto che accordare affitti annuali.

A Firenze, gli affitti brevi vengono gestiti da giganti del settore che hanno fatto incetta di appartamenti, con concentrazioni altissime.

È lo scenario raccontato dal Corriere Fiorentino che riporta le statistiche del portale Inside Airbnb, che mostrano come appena 20 host controllino 1.101 appartamenti, oltre il 10% dei 10.727 attivi in città. I primi tre della classifica ne controllano rispettivamente 169, 109 e 102, quasi tutti nell’area Unesco.

La capolista, la Homes in Florence (che sul portale Airbnb compare col ben più familiare nome di «Edoardo e Michela») ha sia appartamenti di proprietà sia in gestione, ma «la maggior parte sono in gestione», come spiegano nella sede societaria, un piccolo ufficio con soppalco, nascosto nella stretta via dei Velluti, in Oltrarno.