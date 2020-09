Lindt, nasce il museo del cioccolato: fontane e sorgenti di cacao da gustare

La Lindt ha deciso di dare vita a un vero e proprio museo (con tour esperenziale in sitle Willy Wonka) del cioccolato. Domenica 13 settembre 2020 a Keilberg, vicino a Zurigo (Svizzera), apre al pubblico la “Lindt Home of Chocolate”, progettata e realizzata da Atelier Brückner.

Una delle attrazioni principali è la fontana di cioccolato che accoglie i visitatori nell’atrio del museo. Questa, con i suoi 9,3 metri, è la più alta del mondo ed è in grado di far circolare mille litri di cioccolato liquido. Lo spazio espositivo di 1500 metri quadrati offre un po’ di tutto. Si può viaggiare tra le piantagioni di cacao in Ghana imparando tutto sulla coltivazione, la raccolta, la fermentazione e l’essiccazione delle fave di cacao, nonché sul processo che garantisce la qualità del prodotto finito.

Presente poi una sala chiamata “Storia del cioccolato” che insegna tutto quello che c’è da sapere sui 5.000 anni di storia del cioccolato, con tanto di animazioni digitali e un tavolo multimediale. Poi ancora: la sala “Swiss Pioneers”, che mostra come la Svizzera sia diventata la “patria del cioccolato” e un tunnel temporale che illustra i cambiamenti nella produzione e commercializzazione del cioccolato svizzero dal 1900 al 2000. Infine è stata creata una stanza che consente di scoprire come funziona la produzione di cioccolato oggi, grazie anche a tre sorgenti di cioccolato (bianco, al latte e fondente) che si potranno assaggiare! Si, avete capito bene.

Dopo altre esperienze tecnologiche, il tour si conclude con un delizioso souvenir di cioccolato, una piccola tavoletta di cioccolato del sistema che, confezionata in una palla d’oro, rotola attraverso una pista per biglie direttamente nelle mani del visitatore. Insomma, un vero e proprio viaggio in stile Willy Wonka.

