Non è passata inosservata la presenza ieri a San Siro, in occasione del match Milan-Frosinone, di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il bambino ha accompagnato Theo Hernandez prima dell’inizio della partita di Serie A, vestendo la maglia dei ciociari. Il cantante ha immortalato l’esordio del figlio e ha scherzato sul fatto che il piccolo Leone apparisse poco a suo agio. Leone ha poi fatto varie foto in campo e con il difensore rossonero Theo.

Il tutto condiviso da Fedez su Instagram. Come spesso accade, l’occasione è stata colta dagli haters per muovere delle critiche: “Leone è solo un raccomandato, gli altri genitori non si avvicinano così al campo a fare il video”, scrive qualcuno. “Ancora una volta esposto dai genitori, neanche si vede che è spaventato… un giorno che ricorderà per sempre”, oppure “Ovvio che sia in campo, lui è “il figlio di””.