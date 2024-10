Ladra si introduce in un appartamento e mangia pasta e gamberi

Una ladra si è introdotta in un appartamento per rubare ma è stata tradita dalla fame: la donna, infatti, è stata colta in flagrante mentre mangiava pasta e gamberi.

È quanto accaduto nel Wisconsins, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Fox News, Joanna Kelly Lee, questo il nome della malvivente, è stata arrestata dalla polizia dopo che gli agenti l’hanno trovata nell’abitazione di una sconosciuta mentre consumava la cena.

Ad avvisare la polizia è stata la proprietaria dell’appartamento, la quale, mentre rientrava a casa, ha notato le luci accese e ha scoperto la malvivente all’interno della sua abitazione.

La ladra si è difesa affermando di avere le chiavi di casa, che le erano state date dalla proprietaria conosciuta poco prima. “Lee ha fornito una storia dettagliata su come aveva incontrato la residente in un bar e su come le erano state date le chiavi di casa. Lee era stata in casa abbastanza a lungo da cucinarsi una cena a base di gamberi e pasta” ha dichiarato la polizia a Fox News.

La versione della malvivente, però, è stata smentita dalla proprietaria di casa che ha affermato di non conoscere la donna, la quale aveva inventato la storia leggendo il nome della residente sulla posta.