La poesia che Luca Zingaretti ha dedicato alla moglie Luisa Ranieri per il compleanno

Per il compleanno della moglie Luisa Ranieri, Luca Zingaretti ha scritto una poesia d’amore in romanesco dal titolo La mattina che me svejo e pubblicata su Instagram.

Dopo aver prodotto il cartone animato Food Wizards – per bambini sulla corretta alimentazione in onda su RaiYoYo- saranno in onda rispettivamente Luisa su Rai1 a partire dall’8 gennaio con la seconda stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, mentre Luca Zingaretti con quella della seconda stagione de Il Re, la serie di Sky di cui è protagonista. Inoltre l’attore romano condurrà il 1° gennaio il programma di Roberto Bolle, Danza con Me con Cristiana Capotondi.