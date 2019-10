Kate Middleton ricchissima: il libro che svela l’immenso patrimonio dei reali

Che Kate Middleton fosse ricchissima e privilegiata non è mai stato un segreto per nessuno. Di fatto, la moglie del futuro Re di Inghilterra non percepisce uno stipendio né ha entrate fisse, ma una fonte rende noto l’immenso patrimonio della Duchessa di Cambridge.

Secondo il libro scritto da Norman Baker, un ex parlamentare britannico, i possedimenti di Kate Middleton ammonterebbero in totale a otto milioni di sterline e sarebbero alimentati da regali quali una casa ai Caraibi e uno chalet in montagna.

Il libro di Baker si intitola “What do you do? What the Royal Family don’t want you to know” e denuncia l’inestimabile ricchezza di Kate Middelton, della Regina Elisabetta, del principe Carlo e di tutti gli altri reali britannici, che accusa di essere degli arricchiti alle spalle dei contribuenti.

A gonfiare le casse di Kate Middleton, oltre che degli altri membri della casata reale, sono i possedimenti immobiliari accumulati. Inoltre Baker accusa i reali di sfruttare il proprio titolo per poter beneficiare di sconti e regali. L’autore del libro definisce quelli di casa Windsor “golosi eccessi” denunciando il fatto che questi vengano finanziati da sontuosi sussidi statali e che siano coperti da una segretezza imposta dall’alto che cela il tutto a grande pubblico.

“Alcune delle ricchezze dei reali sono consistenti”, dice Baker nel suo libro. “Prendete Balmoral Castle e Sandringham House in questi giorni: entrambi sono stati acquistati con fondi pubblici e qualificati per essere supportati dai contribuenti quando vengono usati per faccende ufficiali. Di fatto, però, rimangono bene privato della Regina“.

