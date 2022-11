Jennifer Aniston: “Ho provato di tutto per rimanere incinta, dalla fecondazione assistita ai tè cinesi”

In Friends il suo personaggio, Rachel, dà alla vita un bambino, ma nella vita Jennifer Aniston non è mai diventata mamma, nonostante abbia provato a rimanere incinta. Lo ha raccontato la stessa attrice in un’intervista al magazine Allure, nella quale ha condiviso per la prima volta la sua storia di fecondazione assistita. “Ho provato di tutto – spiega – ma non è servito”. Anche affrontare le false notizie sul fatto che aspettasse un bambino – che ciclicamente venivano messe in giro per fare clamore – non è stato semplice: “Tutti gli anni e gli anni e gli anni di speculazioni… È stata davvero dura”, ha sottolineato. “Ho fatto la fecondazione in vitro, ho bevuto tè cinesi, e così via. Stavo buttando tutto all’aria. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto ‘Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore’. Ma non ci si pensi”.

Jennifer Aniston ha anche ricordato le speculazioni dei media che sostenevano che lei preferisse la carriera ai figli, circostanza che avrebbe causato la rottura con i suoi due mariti, Brad Pitt e Justin Theroux: “Erano tutte bugie. Non ero un’egoista interessata solo alla carriera. E Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia un figlio”. Ad oggi, che ha 53 anni, dichiara di non avere “nessun rimpianto”: “La nave è salpata. Ora provo un po’ di sollievo perché non c’è più il ‘Posso?’ Forse’, non devo più pensarci”.